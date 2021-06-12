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Christian Eriksen son durumu ne? Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar!

EURO 2020 Danimarka-Finlandiya maçında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, yere yığıldı. UEFA, yaşanan sağlık problemi nedeniyle müsabakanın ertelendiğini açıkladı.

Spor 12.06.2021, 21:23
Christian Eriksen son durumu ne? Danimarka-Finlandiya maçında korku dolu anlar!

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında, Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen müsabakanın 42. dakikasında yere yığıldı. Oyuncuya saha içinde hemen müdahale edilirken, Eriksen'e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yapıldı. Müdahale esnasında takım arkadaşları da oyuncunun etrafını sardı. Sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından tecrübeli futbolcu, hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirildi. UEFA, yaşanan sağlık problemi nedeniyle müsabakanın ertelendiğini açıkladı.

BİLİNCİ AÇIK

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in bilincinin açık olduğunu, hastanede tetkiklerin devam ettiğini açıkladı.

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