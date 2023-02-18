Christian Atsu için eski kulüplerinden taziye mesajı

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton ve Bournemouth taziye mesajları yayımladı.

Hayatını kaybeden Christian Atsu için başsağlığı mesajları şöyle:

Chelsea

"Chelsea’deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu’nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"

Porto

"2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye’deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz"

Newcastle United

"Christian Atsu’nun Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde uyu Christian"

Malaga

"Malaga’da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu’nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian"

Everton

"Christian Atsu’nun Türkiye’de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte"

Bournemouth

"Christian Atsu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"