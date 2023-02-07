Christian Atsu enkazdan çıkarıldı

Depremde enkaz altında kalan Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, bulunduğu yerden canlı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremde Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Atsu’dan sevindirici haber geldi. 31 yaşındaki futbolcunun enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı ve hastaneye götürüldüğü ifade edildi.