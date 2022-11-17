Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara’da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa, Nuhut’un yanı sıra Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Burada bir konuşma yapan Nuhut, TSYD Ankara Şubesi’nin yeni yönetiminin göreve başlaması nedeniyle bir araya geldiklerini ifade ederek, “Spor tarihinde TSYD’nin son derece önemli yeri var. En azından sporcuların elde ettiği başarının basın yoluyla duyurulmasından duyduğu hazzı anlatmak mümkün değil. Yıllarca bunu yaşadık. Son günlerde haberleşme konusunda bir azalma oldu ama öyle ümit ediyorum ki önümüzdeki günlerde yeniden spor yazarlarımız, önce gazetelerinin arka sayfalarını dolduracaklar sonra orta sayfalarına doğru geçecekler. Ülkemizde bir alışkanlık var. Herkes önce gazete okumaya spor sayfalarından başlar” diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi olarak sporun konuşulduğu her yerde olmaya çalıştıklarını belirten TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan da, “TSYD Ankara Şubesi olarak spora bir katkımız olacaksa biz her zaman hazırız. Yeter ki Türk sporu kazansın” dedi.