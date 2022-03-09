Chelsea'yi satın almak isteyen Muhsin Bayrak kimdir?

MUHSİN BAYRAK KİMDİR?

Muhsin Bayrak'ın ailesi Türkiye sanayisinin önemli iş insanlarından. Aslen Bitlisli olan Muhsin Bayrak, yüksek nüfus oranıyla Türkiye'nin en geniş ailelerinden biri olan Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri. 90'lı yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Muhsin Bayrak, eğitimini burada tamamladı. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olan Muhsin Bayrak, 1999 yılında kurduğu AB Grup Holding şirketiyle sektöre yenilik getirdi. Yurt dışında birçok şantiyesi bulunan Bayrak'ın, Türkiye'de yatırımları da hızla tamamlanıyor.Yunanistan'da elektrik santrali bulunan ve Atina Marinası'nı da inşaa eden Muhsin Bayrak, son olarak dünyaca ünlü ödüllü mimar Prof. Barbaros Sağdıç tarafından tasarlanan Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve'nin yanı sıra Türk bayrağı şeklinde inşa edilecek olan AB Grup Holding Teknoloji Üssü ile Bodrum Türkbükü'nde 150 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden olan kulübün internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Abramoviç, bu kararın kendisi için "inanılmaz derecede zor olduğunu" ve kendisine "acı verdiğini" söylemişti.