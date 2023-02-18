Chelsea, Christian Atsu’yu andı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan ve 12 gün sonra acı haberi gelen Hataysporlu Christian Atsu’yu eski kulübü Chelsea, Southampton maçı öncesi andı.

İngiliz ekibi Chelsea, ligde Southampton ile oynadığı mücadele öncesi eski futbolcusu Atsu’yu andı. Billboarda Atsu’nun fotoğrafı yansıtılırken, iki takım oyuncuları da saygı duruşunda bulundu.