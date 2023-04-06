Champness, Giresunspor’a geri dönebilir

FIFA’dan iki dönem transfer yasağı cezası alan Giresunspor’da eski başkan Hakan Karaahmet döneminde alacakları için Giresunspor’u FIFA’ya şikayet ederek, sözleşmesini tek taraflı fesheden Joseph William Champness’ın, yeşil-beyazlı ekibe geri dönebileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Giresunspor kulübü yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda atılması gereken adımlar ile ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Giresunspor’umuzun iki dönem transfer yasağı olduğu spor kamuoyunun malumudur. Bu bağlamda, 2021-2022 futbol sezonunda Giresunspor’umuzun formasını giyen oyuncumuz Joseph William Champness, geçmiş dönem alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshedip takımımızdan ayrılmıştı. Mevcut durumda, kulübümüze azami katkıyı sağlamak amacıyla Giresunspor Yönetim Kurulu; kadromuzda daha önce yer alan, kulübümüzden ayrıldıktan sonra başka bir kulübe transfer olmamış ve hala sözleşme bağımızın bulunduğu Joseph William Champness’ın lisansını tekrardan aktive ederek futbol A Takımımızın kadrosuna dahil etmek amacıyla girişimlerde bulunmuş, konu ile ilgili talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında Başkanımız Nahid R. Yamak, oyuncuyu ülkemize davet ederek İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin akabinde 2021-2022 sezonundan kalan alacaklarından kaynaklı FIFA’da bulunan dosyası ile ilgili ödeme planında anlaşma sağlanmıştır. FIFA tarafından 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanan tescil dönemi transfer pencereleri ve kulüpsüz futbolcuların transfer dönemi haricinde de transfer yapabilmesini öngören yeni değişiklikler dikkate alınarak gelecek sezon için bahsi geçen oyuncudan tekrar faydalanmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunulmuş, gerekli girişimler başlatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun önceki dönemlerde benzer statüdeki oyuncular ile ilgili almış olduğu olumlu kararları göz önünde bulundurarak, federasyonumuzdan 2023-2024 sezonundan itibaren oyuncumuzu tekrardan kadromuza katabilmek amacıyla olumlu görüş beklediğimizi belirtiyor, spor kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz” denildi.