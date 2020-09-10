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Chadli resmen Medipol Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi renklerine bağladı.
Spor 10.09.2020, 21:00 10.09.2020, 21:01
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Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Belçikalı kanat Nacer Chadli'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun yeni sezonda 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Son olarak Monaco forması giyen Nacer Chadli, daha önce Anderlecht, West Bromwich, Tottenham ve Twente formaları da giydi.
1.87 boyundaki Nacer Chadli, bugüne kadar Belçika Milli Takımı formasını da 59 kez sırtına geçirdi ve 8 gol kaydetti.
???????? Türkiye’nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehirimiz, yeni sezonda forma ve spor giyim resmi sponsorumuz @bilcee tarafından aşkla tasarlanıp üretilen formalar ile sahada mücadele edecek. #YeniŞampiyonaYerliForma pic.twitter.com/yzp5Q7WKBB— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 28, 2020
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