Son Dakika
Chadli, Kasımpaşa’yı yine boş geçmedi
Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa’ya karşı yaşamıştı.
Spor 22.04.2021, 21:09
3
Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa’ya karşı yaşamıştı.
Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Bu müsabakada turuncu-lacivertli takımın golü 36. dakikada Chadli’den geldi. Belçikalı futbolcu, böylelikle İstanbul temsilcisinde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.
31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü de yine Kasımpaşa ağlarına atmıştı.Nacer Chadli’nin ligde 3 de asisti bulunuyor.