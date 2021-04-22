banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Roketsandan tam isabet
Roketsandan tam isabet
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi
Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabını sildi
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
Savcılıktan Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı

Chadli, Kasımpaşa’yı yine boş geçmedi

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa’ya karşı yaşamıştı.

Spor 22.04.2021, 21:09
3
Chadli, Kasımpaşa’yı yine boş geçmedi

Medipol Başakşehir’in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa’ya karşı yaşamıştı.

Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Bu müsabakada turuncu-lacivertli takımın golü 36. dakikada Chadli’den geldi. Belçikalı futbolcu, böylelikle İstanbul temsilcisinde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü de yine Kasımpaşa ağlarına atmıştı.

Nacer Chadli’nin ligde 3 de asisti bulunuyor.
banner478
Yorumlar (0)
14°
açık