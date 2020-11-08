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Chadli, Azubuike ve Uğur Uçar ilk kez maç kadrosunda

SAKATLIKLARI SEBEBİYLE UZUN SÜREDİR TAKIMDAN AYRI OLAN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’İN YENİ TRANSFERİ NACER CHADLİ, AZUBUİKE VE UĞUR UÇAR BU SEZON İLK KEZ MAÇ KADROSUNA ALINDI.

Spor 08.11.2020, 16:29
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Chadli, Azubuike ve Uğur Uçar ilk kez maç kadrosunda

Sakatlıkları sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı olan Medipol Başakşehir’in yeni transferi Nacer Chadli, Azubuike ve Uğur Uçar bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerde üç isim bu sezon ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi. Turuncu-lacivertlilerin sezon başında Monaco’dan transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle takımla birlikte olamayan Chadli’nin yanı sıra yine aynı nedenle bir süredir kadroda yer alamayan Azubuike ve Uğur Uçar, Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde bulunuyor. Söz konusu oyuncular Teknik Direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde forma giyebilecek.

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