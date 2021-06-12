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Chadli, 2 yıl daha Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor 12.06.2021, 18:07
Chadli, 2 yıl daha Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Belçika Milli Takımı’nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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