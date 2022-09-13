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CFR Cluj - Sivasspor maçını Allard Lindhout yönetecek
UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ikinci haftasında CFR Cluj ile Sivasspor arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.
Spor 13.09.2022, 12:33
UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ikinci haftasında CFR Cluj ile Sivasspor arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci hafta maçında Sivasspor, 15 Eylül Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak. Lindhout yardımcılıklarını Mario Diks ve Erwin Zeinstra yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joey Kooij olacak.
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|5
|12
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