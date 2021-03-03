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Cezalı başkanlar maçı beraber izleyecek
Hak mahrumiyeti bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, maçı beraber izleyecek.
Spor 03.03.2021, 17:16
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Hak mahrumiyeti bulunan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, maçı beraber izleyecek.Süper Lig’in 28. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Maç öncesinde kente gelen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal’ı, Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ağırladı. Hak mahrumiyeti cezası bulunan Gözbaşı ve Kartal, akşam oynanacak maçı beraber izleyecek.