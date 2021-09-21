Ceyhun Kazancı: “Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil”

Adana Demirsporlu futbolcu Balotelli’nin attığı ikinci golden sonra siyah-beyazlı yedek kulübesine dönerek yaptığı hareketlere ilişkin Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, “Bu tarz tahriklere kapılmamak lazım. Hem golden sonra bizim kulübemize, hocamıza hem de maç bittikten sonra o jestlerine devam etti. Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil” dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Kazancı, “Bir puan kaybıdır. 3-0’dan olması bizleri tabii ki üzdü. Ancak çok yoğun maratonda bu tarz puan kayıplarını bekleyebiliriz. Bunlar anlaşılabilir puan kayıplarıdır. Hemen 3 gün sonra başka bir maçımız var zaten. Hiçbir maçın 3-0’dan 3-3 olmasına takılmadan önümüzdeki maça hazırlıklarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bizim ayarlarımız öyle kolay kolay bozulmaz”

Adana Demirspor’un tecrübeli santrforu Mario Balotelli’nin takımının ikinci golünü attıktan sonra Beşiktaş kulübesine yönelik yaptığı hareketler hakkında Ceyhun Kazancı, şu cümlelere yer verdi:

“Çok da fazla izah etmeye gerek yok aslında. Net bir şekilde görüldü. Bu tarz tahriklere kapılmamak lazım. Hem golden sonra bizim kulübemize, hocamıza hem de maç bittikten sonra o jestlerine devam etti. Sakin olmamız lazım. Bu takım kadro anlamında da birlik, beraberlik anlamında da bu ligin çok üzerinde bir takım. Bizim ayarlarımızı bozmak o kadar kolay değil. Herkesin için müsterih olsun. Bizim ayarlarımız öyle kolay kolay bozulmaz. Puan kaybı olarak bakıyoruz ancak olan şeyleri de görmüyoruz sanmasın kimse.”

Ceyhun Kazancı, ayrıca soyunma odası koridorlarında da tartışmaların kısa bir süre devam ettiğini ancak an itibarıyla herkesin sakinliğini koruduğunu belirtti.

“Sadece 2 puan kaybettik”

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık’ın performansı hakkında da görüşlerini aktaran siyah-beyazlı yönetici, “Maç içerisinde birçok tartışmalı kararı var Ali hocanın. Maç sonunda da 5 dakika uzadı aslında ancak golü 90+7’de yedik. Bir oyuncu değişikliği, kısa bir sakatlık var o arada. Ne oldu? 90+5’ten sonra 2 taç, 1 tane korner, bitmek bilmeyen bir maç. Zaten bizim kulübemizde jestlerinden de anlamışsınızdır. Saati defalarca gösterdiler. Son golü televizyondan seyretme şansım oldu, teknik ekibimizle tekrar değerlendirme şansımız olmadı. Gelen bütün yorumlar pozisyonun faul olduğu yönünde. VAR’da dönmemesi bizi üzdü, şaşırttı. Santrası olmayan çok tartışmalı bir golle puan kaybı oldu. Evet tartışalım bunları ancak hiç de takılı kalmayalım. Sadece 2 puan kaybettik. Üzücü olan tarafı; hem faul kokan bir pozisyonla hem de maçın bitmesinde 1.5 dakika sonra bu golü yememiz oldu. Balotelli’nin yapmış olduğu hareketlerle alakalı da yorumu kamuoyuna bırakıyoruz. Geçmişte de benzer hareketleri olan bir futbolcu” diye konuştu.