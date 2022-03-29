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Cevad Prekazi: "Trabzon’dan sonra en zorlandığım deplasman Ankara’ydı"

Başkentte 30-31 Mart tarihleri arasında ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı’ gerçekleştirilecek. Fuarda İklim Elçiliği göreviyle yer alacak eski futbolcu Cevad Prekazi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya gelerek Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü’ne ziyarette bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Prekazi, Ankara takımlarının Süper Lig’de olmamasının üzücü olduğunu ifade ederek, oyuncuyken Trabzon’dan sonra en zorlandığı deplasmanın Ankara olduğunu dile getirdi.

Spor 29.03.2022, 19:15
Cevad Prekazi: "Trabzon’dan sonra en zorlandığım deplasman Ankara’ydı"

Başkentte 30-31 Mart tarihleri arasında ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı’ gerçekleştirilecek. Fuarda İklim Elçiliği göreviyle yer alacak eski futbolcu Cevad Prekazi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya gelerek Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü’ne ziyarette bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Prekazi, Ankara takımlarının Süper Lig’de olmamasının üzücü olduğunu ifade ederek, oyuncuyken Trabzon’dan sonra en zorlandığı deplasmanın Ankara olduğunu dile getirdi.

ATO Congresium, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümüm sağlamak amacıyla düzenlenen ‘EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı’na ev sahipliği yapacak. 30 - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda İklim Elçiliğini ise bir dönem Galatasaray forması da giyen efsanevi futbolcu Cevad Prekazi üstlenecek. Yarın başlayacak fuar öncesi bir araya gelen ATO Başkanı Gürsel Baran ile Prekazi, Gençlerbirliği Spor Kulübü ve MKE Ankaragücü’nü ziyaret etti.

Niyazi Akdaş: "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız"

Programda konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, çevre kirliliğine karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Gerçekten çok önemli bir program. Farkındalık oluşturdukları için ATO’ya şükranlarımı sunuyorum. İngiltere’de bizden çok daha büyük fabrikalar var ve 8 bin ton yapınca fabrikada üretim duruyor. Biz geçen yıl 21 bin ton yaptık. Bizde de kanun uygulanmaya başladığında bazı kurallar gelecek, önceden tedbirleri almamız lazım. Karbondioksit emisyonunu önlemek için. Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Maalesef şu an böyle değil. Türkiye’de ormanlar kesiliyor, apartmanlar dikiliyor, dere yataklarına siteler yapılıyor. Çok önemli konular bunlar” ifadelerini kullandı.

Gürsel Baran: "ATO olarak etkinlik hazırlığı içerisindeyiz"

Gençlerbirliği Tesisleri’ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Baran, "Ankaramızın güzide kulübündeyiz. Başkanımızın sıcak karşılamasına teşekkür ediyoruz. ATO olarak etkinlik hazırlığı içerisindeyiz. Biz dedelerimizden, ağaçlardan meyveler kopardığımız bir ortam aldık, çocuklarımıza da böyle bir dünya hediye edelim. Doğa ’Bundan sonra bizim kurallarımıza uymazsanız sizin işiniz zor’ dedi. Prekazi de çok sıcak bir insan. İnanılmaz diyalog kurabildiğiniz birisi. Çok kıymetli bir insan. Birkaç günlük etkinliğimiz için geldi. Ankaragücü ve Gençlerbirliği’ne de uğramadan olmazdı" açıklamasını yaptı.

"Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir etkinliğin arifesindeyiz"

Ankaragücü Tesislerinde açıklamalarda bulunan Başkan Baran da "Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir etkinliğin arifesindeyiz. Yarın sabah saat 10’da başlıyoruz. İhracatımızın yüzde 42’sinin Avrupa Birliği’ne olduğunu biliyoruz. Avrupa Birliği ile ilgili bir takım imzaladığımız anlaşmalar var. Paris İklim Anlaşması ona bağlı olarak da Yeşil Mutabakat var. 2023 yılında bir takım düzenlemeler başlayacak, 2026 yılında uygulamaya geçecek. Biz bu süreçte hazırlıklarımızı yapıp, buraya hazır olup, ihracatımızda bir aksaklık yaşanmaması adına bir takım önlemler almamız lazım. Bir takım önlemleri hayata geçirmezsek ödeyeceğimiz bedeller var. Güzel bir etkinlik olacak. Bütün Ankara’yı ve Ankaralıları bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Prekazi: "Suyun kıymetini bilmiyoruz"

Doğanın kıymetinin önemine değinen Cevad Prekazi ise, “Ormanları kesiyorlar, sular problemli. Binalar, betonlar yapıyorlar. Sanki beton daha güzel. Dünyada her yerde var bu. Doğduğum yerde müthiş bir nehir vardı, su içiyorduk. Şimdi içemezsiniz. Her yerde su kirli. Sanki bilerek yapıyorlar. Suyun kıymetini bilmiyoruz” diye konuştu. Süper Lig’de Ankara takımı bulunmamasının üzücü olduğunu söyleyen Prekazi, “Ankara’dan Süper Lig’de bir takımın olmaması da Türk futbolu için rezalettir. Ben futbol oynarken Trabzon deplasmanından sonra en zorlandığım dış saha Ankara deplasmanlarıydı" diye konuştu.

"Dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapmak"

Açıklamalarına Ankaragücü tesislerinde devam eden Prekazi, dünyanın her gün daha fazla betonlaştığını dile getirerek, “Böyle bir etkinliğe gelmek ister misin dediklerinde, ‘Tabi ki gelmek isterim’ dedim. Seve seve geldim. İnşallah bir şeyler yapabiliriz. Dünya iyi değil. Dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapmak, bir adım atmak lazım. İnşallah Ankara’dan bütün dünyaya bu ses çıkacak. İlk adımı atmak lazım. Her yer beton olmuş. Ağaçlar kesiliyor. Sular bitiyor. Elimizde ne varsa inşallah bir şeyler yapabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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