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Cev Voleybol Cup: Arkas Spor: 3 - Caruur Volley: 1
Erkekler CEV Voleybol Cup’ta Arkas Spor, Son 16’lı tur ikinci maçında Belçika’nın Caruur Volley takımını 3-1 yenerek 8’li final turuna yükseldi. Arkas, Belçika’daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.
Spor 16.11.2022, 21:23
Erkekler CEV Voleybol Cup’ta Arkas Spor, Son 16’lı tur ikinci maçında Belçika’nın Caruur Volley takımını 3-1 yenerek 8’li final turuna yükseldi. Arkas, Belçika’daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Nuno Maia (Portekiz)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay)
Caruur Volley: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter (Breiln, De Vries, Vandamme, Ver Eecke, Brems)
Setler: 25-19, 19-25, 25-17, 25-17
Süre: 94 dakika (25, 23, 24, 22)