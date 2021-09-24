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CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu

2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da çekildi.

Spor 24.09.2021, 21:43
CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oldu

2022 CEV Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları, Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da çekildi.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Türk Hava Yolları, erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart’ın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet D Grubu’nda Beziers Volley (Fransa), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) takımlarıyla, VakıfBank B Grubu’nda ASPTT Mulhouse (Fransa), LP Salo (Finlandiya) ve Vero Volley Monza (İtalya) ile, Türk Hava Yolları da C Grubu’nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya) ve Dukla Liberec (Çekya) takımlarıyla eşleşti.

Erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta E Grubu’nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), AS Cannes Dragons (Fransa) ve Trentino Itas (İtalya), Ziraat Bankkart ise B Grubu’nda Dinamo Moskova (Rusya), Greenyard Maaeseik (Belçika) ve Projekt Warszawa (Polonya) takımlarıyla karşı karşıya gelecek.

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