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CEV Şampiyonlar Ligi: Ziraat Bankkart: 0 - Dinamo Moskova: 3
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Rusya’nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Ziraat Bankkart, grubundaki dördüncü maçında 25 Ocak salı günü sahasında Polonya’nın Projekt Warszawa takımını konuk edecek.
Spor 13.01.2022, 22:03
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Rusya’nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Ziraat Bankkart, grubundaki dördüncü maçında 25 Ocak salı günü sahasında Polonya’nın Projekt Warszawa takımını konuk edecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Ziraat Bankkart: Arslan, Atanasov, Faik Samet, Ter Maat, Camejo, Bedirhan, Berkay (L) (Halil İbrahim, Murat (L), Tuinstra)
Dinamo Moskova: Bogdan,Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov, Kerminen (L) (Sventitskis, Semyshev)
Setler: 12-25, 20-25, 15-25
Süre: 70 dakika (21,26,23)