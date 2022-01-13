CEV Şampiyonlar Ligi: Ziraat Bankkart: 0 - Dinamo Moskova: 3

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Rusya’nın Dinamo Moskova takımına 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Ziraat Bankkart, grubundaki dördüncü maçında 25 Ocak salı günü sahasında Polonya’nın Projekt Warszawa takımını konuk edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)

Ziraat Bankkart: Arslan, Atanasov, Faik Samet, Ter Maat, Camejo, Bedirhan, Berkay (L) (Halil İbrahim, Murat (L), Tuinstra)

Dinamo Moskova: Bogdan,Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov, Kerminen (L) (Sventitskis, Semyshev)

Setler: 12-25, 20-25, 15-25

Süre: 70 dakika (21,26,23)