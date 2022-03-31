CEV Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek final için avantaj elde etti. Sarı-siyahlılarda Gabi 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

İka takım arasındaki rövanş mücadelesi 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da TVF Burhan Felek Salonu’nda oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Igor Porvaznik, Ozan Çağı Sarıkaya

VakıfBank: Cansu Özbay x, Gabi xxxx, Zehra Güneş xxx, Isabelle Haak xx, Michelle Bartsch-Hackley xxx, Chiaka Ogbogu xxx, Ayça Aykaç (L) xx, Meryem Boz xx, Tuğba Şenoğlu xx, Buket Gülübay xx

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu x, Eda Erdem Dündar x, Naz Aydemir Akyol x, Arina Fodorovtseva xxx, Mina Popovic xx, Melissa Vargas xxx, Gizem Örge (L) xx, Ana Cristina De Souza xx, Cansu Çetin x

Setler: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18

Süre: 108 dakika (26’, 26’, 29’, 27’)