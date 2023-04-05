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CEV Şampiyonlar Ligi: Igor Gorgonzola Novara: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 2

2023 CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL İLK MÜCADELESİNDE DEPLASMANDA İTALYA TEMSİLCİSİ IGOR GORGONZOLA NOVARA’YA KONUK OLAN ECZACIBAŞI DYNAVİT, RAKİBİNE 3-2 MAĞLUP OLDU.

Spor 05.04.2023, 23:11
CEV Şampiyonlar Ligi: Igor Gorgonzola Novara: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 2

2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’ya konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Salon: Pala Igor Gorgonzola Novara

Hakemler: Olivier Guillet (FRA), Sonja Simonovska (MNE)

Igor Gorgonzola Novara: Bosetti, Danesi, Ebrar, Carcaces, Chirchella, Battistoni, Fersino (L), Ituma, Cambi, Adams, Giovannini

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Heyrman, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha, Yasemin, Beyza, Elif

Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14

Süre: 131 dakika (28,29,28,26,20)

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