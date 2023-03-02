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CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahce Opet: 3 - Grupa Azoty Chemik Police: 1
CEV Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya’nın Grupa Azoty Chemik Police takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Spor 02.03.2023, 21:11
CEV Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Polonya’nın Grupa Azoty Chemik Police takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Benedikt Geukes, Olivier Guillet
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), Anna Lazareva, Meliha Diken
Antrenör: Zoran Terzic
Grupa Azoty Chemik Police: Agnieszka Korneluk, Maria Stenzel (L), Jovana Brakocevic, Almeida De Souza, Iga Wasılewska, Katarzyna Polec, Martyna Lukasik, Natalia Mdrzyk, Martyna Czyrnıanska, Joanna Sikorska
Antrenör: Radoslaw Wodzinski
Setler: 25-18, 21-25, 25-19,23-25
Süre: 100 dakika (25,26,25,24)