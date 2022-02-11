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CEV Şampiyonlar Ligi: Dinamo Ak Bars Kazan: 0 - Fenerbahçe Opet: 3
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını 3-0 mağlup ederek 5’te 5 yaptı. Sarı-lacivertlilerde müsabakayı 20 sayıyla tamamlayan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Spor 11.02.2022, 21:35
Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Dinamo-Ak Bars Kazan takımını 3-0 mağlup ederek 5’te 5 yaptı. Sarı-lacivertlilerde müsabakayı 20 sayıyla tamamlayan Rus pasör çaprazı Anna Lazareva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Salon: Saint Petersburg
Hakemler: Vladimir Simonovic, Siarhei Vaitsiakhovich
Dinamo-Ak Bars Kazan: Bricio, Lazarenko, Vetrova, Kadochkina, Koroleva, Fabris, Podkopaeva (L) (Lazareva)
Fenerbahçe Opet: Buse, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Vargas, Eda, Gizem (L) (Dicle Nur, Meliha)
Setler: 20-25, 22-25, 19-25
Süre: 78 dakika (25,28,25)