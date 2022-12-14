CEV Cup: Valsa Group Modena: 3 - Arkas Spor: 0

Erkekler CEV Voleybol Cup 2023 8’li final turu rövanş maçında Arkas Spor, İtalya’da konuk olduğu Valsa Group Modena’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-16 ve 25-15 sonuçlandı.

Salon: Palapanini Modena

Hakemler: Dusan Rychlik (Çekya), Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya)

Valsa Group Modena: Giovanni Sanguinetti, Dragan Stankovic, Earvin Ngapeth, Nicola Salsi, Adis Lagumdzija, Tommaso Rinaldi (Salvatore Rossini, Lorenzo Sala, Nicholas Marechal, Riccardo Gollini, Tobias Krick, Elia Bossi)

Arkas Spor: Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Nicholas Hoag, Daniel McDonnell, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enis Ali Ay, Mustafa Cengiz, Erhan Hamarat, Enes Atlı, Suarez Angel Perez)

Setler: 25-19, 25-16, 25-15

Süre: 61 dakika (20, 20, 21)