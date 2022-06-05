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CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti.

Spor 05.06.2022, 18:10
CEV Altın Ligi: Türkiye: 3 - Portekiz: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Portekiz’i 3-0 mağlup etti.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Saadettin Deneri (Türkiye), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Türkiye: Volkan Döne, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Yiğit Gülmezoğlu, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija (Yasin Aydın, Baturalp Burak Güngör, Arda Bostan, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzıja, Faik Samed Güneş, Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)

Portekiz: Sinfronio, Marques, Casas, Da Silva, Marco Evan Ferreira, Lourenco Martins (Pereira, Cveticanin, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Cunha, Tavares, Tiago Militao Carvalho Ribeiro Pereira, Rafael Santos)

Setler: 25-22, 25-15, 25-18

Süre: 79 dakika (28, 27, 24)

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