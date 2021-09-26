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Çeşme Basketbol, Federasyon Kupası’nın ilk maçını kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu Federasyon Kupası’nın ilk maçında Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşan Çeşme Basketbol maçı 83-66 kazandı.

Spor 26.09.2021, 18:04
Çeşme Basketbol, Federasyon Kupası’nın ilk maçını kazandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu Federasyon Kupası’nın ilk maçında Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımı ile karşılaşan Çeşme Basketbol maçı 83-66 kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası maçları, Ankara Spor Salonunda başladı. Karşıyaka Çarşı Koleji, Rize Belediyesi ve Antalya Güneşi ile birlikte A grubunda yer alan Çeşme Basketbol, bugün oynanan ilk grup maçında Rize Belediyesi ile karşılaştı. Türkiye Basketbol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanan maçın ilk dakikalarında sayı yapamayan Çeşme Basketbol, ilerleyen dakikalarda yaptığı sayılarla ilk periyodu 20-14 kazandı. Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci periyodu da Çeşme Basketbol 40-37 kazanarak ilk yarının galibi oldu. Maçın 3’üncü periyodunu da 65-50 önde kapatan Çeşme Basketbol, 4’üncü periyotta da üstünlüğünü sürdürerek 83-66’lık skorla gruptaki ilk maçını kazandı.

Çeşme Basketbol, yarın Antalya Güneşi, Salı günü ise Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak. Federasyon Kupası’nın çeyrek final karşılaşmaları 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çeyrek finalde, Çeşme Basketbol’un yer aldığı A grubunun 1’incisi ile B grubunun 2’ncisi, A grubunun 2’ncisi ile B grubunun 1’incisi karşılaşacak. Yarı final karşılaşmaları 1 Ekim Cuma günü, final karşılaşması ise 2 Ekim Cumartesi günü oynanarak Federasyon Kupası sahibini bulacak.

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