Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi, zemin sorunsuz görüldü

Dün BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Cenk Tosun’un sakatlandığı nokta yetkililer tarafından incelendi. İnceleme sonucunda zeminin mükemmele yakın olduğu gözlemlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Buraya baktığınızda mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin olduğu görülüyor” dedi.

Süper Lig’in lideri Beşiktaş dün BB Erzurumspor ile Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Cenk Tosun’un sahalardan 6 ay uzak kalacağı öğrenildi. Cenk’in sakatlığı sonrası başta Beşiktaşlı futbolcular ve yöneticiler olmak üzere birçok kişi tarafından Kazım Karabekir Stadyumu’nun zemini eleştirildi. Bunun üzerine Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve beraberindeki heyet tarafından Cenk’in sakatlandığı nokta ve stadyum zemini incelendi.

İncelemeler üzerine açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, eleştirilerin haksız olduğunu ifade ederek, “Öncelikle talihsiz bir şekilde sakatlık geçiren Beşiktaşlı futbolcu ve milli gururumuz Cenk Tosun’a geçmiş olsun diyorum. Burası alttan ve üstten ısıtmalı, yılın 12 ayı yeşil olarak Erzurumspor kulübüne hizmet veren stadyumdur. Dün yaşanan olayda stadın zemininde aksaklıklar olduğu ve zeminin kötü olduğu ile ilgili bazı medya organlarında ilimize karşı, stadımıza karşı eleştiriler oldu. Bundan 1 ay önce yine aynı şekilde burayla ilgili olumlu görüşler sunulmuştu. Aynı anda iki düşünce olmaz ya olumludur ya olumsuz” dedi.

“Mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin”

Taşkesenligil, Cenk’in düştüğü noktadaki zeminin mükemmele yakın olduğunu kaydederek, “Bahar aylarında bazı bölümlerde engebeler oluşabilir. Ama sadece bazı kısımlarda olumsuzluklar olduğu görülüyor. Bunu tüm zemine mal etmek doğru değildir. Cenk Tosun tam bulunduğum noktada düştü. Buraya baktığınızda mükemmel, yemyeşil ve sünger gibi bir zemin olduğu görülüyor. Biz burada kışın eksi 29 derecelerde nöbet tutarak bu hale getirdik. Emek veren arkadaşlarıma üzülüyorum. Ağır kış şartlarına rağmen zemini bu kadar iyi koruyan arkadaşlarıma üzülüyorum. Haftada bazen iki maç oynanmasına rağmen bu zemin dipdiri durarak bahara çıkmıştır. Bu eleştiriler yanlı ve kasıtlıdır. Bunların amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Buradan eleştiri yapanlara şunu söylüyorum; gelin gözünüzle görün ve üzerinde yürüyün. Hiçbir sorun olmadığı göreceksiniz. Maç günü stadyum sabah sulandı. Sulanması Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün takdirinde değil. Erzurumspor Kulübü’nün takdirindedir. Ancak ilkbahar olduğu için hemen kuruyabiliyor” şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’un maç sonu yayıncı kuruluşa, “Taş gibi zeminde oynadık” açıklamasına da cevap veren Taşkesenligil, “Herkes her şeyi söyleyebilir. Oğuzhan bunu söylerken acaba İstanbul’daki ya da Ege’deki artı 20 derecedeki zeminleri hiç düşündü mü? Buranın coğrafyası farklı. Burada kışın eksi 29 derece görülüyor” ifadelerini kullandı.

Stadyum zemininde incelemeler sonrası ekipler tarafından çalışmalar yapıldı.