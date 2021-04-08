Cenk Tosun: Tosun Paşa müziğini duymak çok güzeldi

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta ilk golün sahibi Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN DE ÖZLEMİŞİM"

Beşiktaş Stadı'nı özlediğini vurgulayan Tosun,

"Tosun Paşa müziğini duymak çok güzeldi. Ben de özlemişim. Vodafone Park'ta oynamayı ve gol atmayı çok özlemişim. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, çok yardım ettiler. Fiziksel durumum tam istediğim seviyede değil ama daha iyi olacak. Sakatlık ve Kovid dönemimde herkes moral verdi. Her zaman bana inanıyorlar. Onları üzmemek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.