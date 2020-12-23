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Cenk Tosun Süper Lig'e dönüyor
Süper Lig’de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalara resmen başladı. Siyah beyazlı ekibin listesindeki isim Cenk Tosun.
Spor 23.12.2020, 10:25
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Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre Başakşehir galibiyetiyle ligde çıkışa geçen Siyah- Beyazlılar İspanyol basınında çıkan bir habere göre eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
İspanyol kaynaklara göre Beşiktaş bu transferde ciddi mesafe katetmiş durumda. Aboubakar'ın yanına bir forvet daha isteyen Beşiktaş Cenk'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
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