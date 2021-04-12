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Cenk Tosun sezonu kapattı

BB Erzurumspor ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan golcü oyuncudan Beşiktaş'a kötü haber geldi...

Spor 12.04.2021, 11:21 12.04.2021, 11:27
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Cenk Tosun sezonu kapattı

Beşiktaş, Cenk Tosun'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Siyah-beyazlı takımın BB Erzurumspor'u 4-2'lik skorla mağlup ettiği maçın 75. dakikasında bir hava topuna yükselirken sağ dizinden sakatlanan Cenk, sahadan sedyeyle ayrılmıştı. 

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından golcü oyuncunun durumuyla ilgili konuştu. 

Cenk Tosun'un sezonu kapattığını söyleyen Yalçın, şöyle devam etti: "Allah şifa versin Cenk'e. 6-7 ay, artık ne kadar olur bilemiyoruz. Çok ciddi bir sakatlık. Hayatta insanın başına her şey geliyor. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Çok geçmiş olsun." 

(Maçkolik)

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