Cenk Tosun derbide oynayacak!

Beşiktaş, cuma günü Başakşehir deplasmanında yapacağı mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanlarla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenmanda pas çalışmaları ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Cenk Tosun, fizyoterapist ile koşulara başladı. Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında dizinden sakatlandığı belirtilen Cenk Tosun, uzun süre takımla sahaya inememişti. Halen tedavisi devam eden oyuncunun tehlikeye atılmaması için Başakşehir maçında kadroda olmaması, Fenerbahçe ile oynanacak olan maça saklanması bekleniyor.