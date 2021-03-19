Cenk Tosun derbide oynamak istiyor

Gençlerbirliği maçında sakatlık geçiren Cenk Tosun, 4 hafta sonra takıma döndü.

Dizindeki skaatlığı tamamen geçen yıldız futbolcu, Ümraniye'de çalışmalara katılmıştı. Milli futbolcu, sağlık durumunun Fenerbahçe maçın da oynamaya elverişli olduğunu ve maçta sahada yer alamak istediğini Beşiktaş teknik heyetine iletti.