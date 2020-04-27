Cenk Tosun'dan sağlık çalışanlarına destek

İngiltere Preimer Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına destek verdi.
Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız ❤️ https://t.co/cz5KyP8JtN— Cenk Tosun (@CenkTosun_) April 26, 2020
Bir sağlık çalışanın beyaz tulumunun arkasına 'Cenk Tosun 23' yazdığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hakkınızı ödeyemeyiz. Sizlere minnettarız" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son Güncelleme: 27.04.2020 10:52