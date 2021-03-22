Cengiz Ünder'in tercihi Mbappe oldu

Cengiz Ünder, BtcTurk ile yaptığı sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünder, gazetecilerden gelen ''Messi ve Ronaldo devri bitti mi?'' sorusuna "Messi ve Ronaldo'nun devrinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü ikisi de her hafta çıkıyor ve gol atıyor. Messi küçüklüğümden bu yana en büyük idollerimden biri oldu, her zaman onun maçlarını izlerdim. Messi ve Ronaldo ile karşılıklı oynama şansı yakaladım. Artık az dönemleri kaldı. Onları kalan dönemlerinde izleyerek keyiflerini sürmek istiyoruz." cevabını verdi.

"Mbappe ve Haaland'dan hangisini daha çok beğeniyorsun? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusuna ise Mbappe'yi daha çok beğendiğini ifade ederek,

"İkisi de özel oyuncular ama ben Mbappe'yi daha çok beğeniyorum. Zaten büyük bir oyuncu ama ileride Mbappe'nin daha da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Birlikte oynamak istediğim oyuncu sorusuna ise ben Haaland derdim, çünkü ona daha çok gol attırırdım." dedi.

Sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosuna katılamayan Cengiz Ünder, "Kısa süreli sakatlığımdan dolayı tedavime Sırbistan'da devam etmek zorunda kaldım. Doktorum burada, daha hızlı dönmek için onunla birlikte çalışıyorum. Milli takımda olamadığım için üzgünüm. Üç haftalık bir sakatlığım var, umarım yakın zamanda sahalara döneceğim." ifadelerini kullandı.

Euro 2020'deki ilk maçın İtalya ile oynanacak olmasıyla ilgili "Roma'dayken İtalyan arkadaşlarımla sürekli şakalaşıyorduk. İlk maç Roma'da ve onların da heyecanlı olduğunu biliyordum. Benim için çok özel olacak çünkü tekrar Roma'ya döneceğim. Umarım bir aksama olmaz, Roma Stadı'nda tekrar oynamak istiyorum. İtalya Milli Takımı, çok güçlü bir takım. Biz de çok güçlü bir takımız ve çok iyi hazırlanıyoruz. Genç, her geçen gün daha da gelişen bir takımız. Umarım bu süreç bizi iyi yerlere taşır. Ülkemiz de arkamızda, umarım çok iyi işler yaparız." dedi.

Uzun yıllar Premier Lig'de forma giymek istediğini ifade eden Ünder,

"Farklı hava ve farklı bir futbol vardı. İtalya'da fiziğe, İngiltere'de taktiğe dayalı futbol var. Benim için zor 3-5 ay oldu. Soğuk havaya ve futbola alışmam uzun sürdü. Şu an alıştığımı düşünüyorum. Aslında çok iyi başlamıştım, sonradan bazı aksamalar oldu. Her zaman hayallerimden biri Premier Lig'de oynamaktı, Leicester City benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim. İlk yılım tecrübe yılım oluyor, bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

"Futbol dünyasının özel isimlerinden biri olan Vardy ile uyumun nasıl?" sorusunu yanıtlayan Cengiz,