Cengiz Ünder'den Çağlar Söyüncü'ye: Altınordu futbolcu fabrikası

Yabancı futbolcu oynatmayan ve belirli bir misyona sahip olan Altınordu, geçmişte yetiştirip sattığı oyuncuların yanı sıra, şu anda da kadrosunda çok genç yaşta Avrupa ekiplerinin gözdesi haline gelen futbolcular barındırıyor. İzmir ekibinin bugüne kadar yetiştirdiği önemli değerleri hatırlamaya ne dersiniz?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Altınordu'nun yetiştirdiği en büyük değerlerden olan 1996 doğumlu Çağlar Söyüncü, bugün Premier Lig'de en iyi savunmacılar arasında gösteriliyor, hatta Barcelona'nın dahi transfer radarına girmiş durumda. 2016'da yaklaşık 8 milyon Euro bonservis karşılığında Freiburg'a transfer olan Çağlar, Almanya'da kendini daha da geliştirdi ve bugün piyasa değeri 40 milyon Euro.

CENGİZ ÜNDER

Altınordu'nun bir büyük başarı hikayesi de Cengiz Ünder. 1997 doğumlu Cengiz'in bugünlere gelmesinde büyük emeği olan İzmir ekibi, 2016 yılında yetenekli futbolcuyu 4.8 milyon Euro'ya Başakşehir'e satmıştı. Başakşehir'de gelişimini sürdüren ve Avrupa'ya giden Cengiz Ünder, milli takımımızın da önemli yıldızlarından.

BERKE ÖZER

Hem Fenerbahçe, hem de milli takımın gelecekte çok şey beklediği 2000 doğumlu genç kaleci Berke Özer de bir Altınordu ürünü. Şu anda Belçika'da Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Berke'nin, orada gelişimini sürdürdüğü takdirde Çağlar ve Cengiz'in izinden gitmesi sürpriz olmaz.

BARIŞ ALICI

Son 2 yıllık süreçte hayal kırıklığı yaratsa da, 1997 doğumlu genç futbolcu Barış Alıcı da Türk futboluna bir Altınordu hediyesi. Genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer olan, taraftarlara umut verse de devamını getiremeyen Barış da şu anda Westerlo forması giyiyor.

ALİCAN ÖZFESLİ

Altınordu'nun 1997 jenerasyonunun bir diğer yıldız adayı da Alican Özfesli. 1.80 boyundaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz 1 milyon Euro karşılığı Başakşehir'e transfer olmuştu.

ERCE KARDEŞLER

Şu anda Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile kalede rekabet halinde olan Erce Kardeşler, Altınordu'da profesyonel olan bir isim. İzmir ekibindeki başarılı performansıyla Bordo-Mavililere transfer olan 1994 doğumlu Erce, Altınordu'nun başarı hikayelerinden bir diğeri.

ATAKAN ÜNER

Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan 1999 doğumlu Atakan Üner, Denizlispor altyapısı çıkışlı fakat kendisini 2018'de transfer olduğu Altınordu'da gösterdi, bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek Siyah-Beyazlılara transfer oldu.

RAVİL TAGİR

İzmir ekibinin çok genç yaşta şans verdiği 2003 doğumlu Ravil Tagir, stoper pozisyonunda oynuyor ve Avrupa'nın devlerini peşinde koşturuyor. Daha 17 yaşında olmasına rağmen Ümit Milli (U21) Takıma yükselen Ravil'in geleceği çok parlak. Altınordu'nun, Ravil Tagir'in satışından da önemli bir bonservisi kasasına koyması şaşırtıcı olmayacak.

BURAK İNCE

Altınordu'nun 2004 doğumlu önemli yeteneği Burak İnce de, Ravil Tagir gibi Avrupa devlerini peşinden koşturuyor. Daha bu yaşta TFF 1. Lig'de ilk 11'de forma giyen Burak'ın, gelecekte A Milli Takım'ın banko oyuncusu olması sürpriz değil, Altınordu ekolü ve çalışmanın ürünü olacaktır.

KERİM ALICI

Barış Alıcı'nın ikizi Kerim Alıcı, hala Altınordu forması giyiyor ve yakın zamanda Süper Lig'e transfer olabilir.