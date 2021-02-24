Cengiz Seçsev: "Zaman zaman güzel işler yaptık"

SAMSUN (İHA) – Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, zaman zaman sahada güzel işler yapsalar da farklı mağlup olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’a 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerinin altını çizen Cengiz Seçsev, "Ligin en iyi takımlarından biri ile mücadele ettik. Maçta direnç koymak istiyorduk. Bunu erken yediğimiz golle başaramadık. Zaman zaman sahada güzel işler yaptık ama yaptığımız hataları rakibimiz değerlendirdi. İlk kez girdiği pozisyonu değerlendirdi ve direncimizi kırdı. Zaman zaman iyi oynadığımız oyunları birleştirme amacındayız. Bunları birleştirdiğimiz zaman bizde iyi bir takım olacağız" dedi.