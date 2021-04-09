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Cengiz Seçsev: “Maçın zor geçeceğini düşünüyorduk”

GZT Giresunspor’a evinde mağlup olan Eskişehirspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Cengiz Seçsev, “Hastalık nedeniyle zor şartlar altında kadro çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Spor 09.04.2021, 18:38
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Cengiz Seçsev: “Maçın zor geçeceğini düşünüyorduk”

GZT Giresunspor’a evinde mağlup olan Eskişehirspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Cengiz Seçsev, “Hastalık nedeniyle zor şartlar altında kadro çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig 29. haftasında evinde konuk ettiği GZT Giresunspor’a 5-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, “Maçın zor geçeceğini düşünüyorduk. Zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Bu şartlar altında kadro hazırlamaya çalışıyoruz. Kadromuzda hastalarımız oldu. Bunun neticesinde tecrübesiz ve genç oyuncularla maça çıktık. Onlar elinden geleni yaptı. Bireysel hatalar oldu. Futbol oynamaya çalışan ekibiz. Kaybettik bu yüzden üzgünüz” ifadelerini kullandı.
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