Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı

Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın yedinci ayağında 1-3 Temmuz hafta sonunda İngiltere, Silverstone pistinde yarıştı.

Milli yarış pilotu Bölükbaşı 2 Temmuz Cumartesi, yağmurlu havada gerçekleşen sprint yarışını 19. sırada, 3 Temmuz Pazar günkü ana yarışı da 18. sırada tamamladı. Bölükbaşı, pazar gerçekleşen yarışta pite girmeden önce 14. sıraya kadar yükselmişti. Bölükbaşı, sıralama turlarında ise birinci ile arasındaki farkı 1.2 saniyeye kadar da azaltmayı başardı.

Bölükbaşı, Formula 2 yarışlarının sekizinci ayağında, 8-10 Temmuz tarihleri arasında Avusturya, Spielberg pistine çıkacak.

Ana sponsorlar ALL-Accor Live Limitless, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa, Repeat, CK Architecture Interiors, Turnuvam ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Cem Bölükbaşı’nın Formula 2 sezonundaki tüm yarışları S Sport, Sport 2 ve S Sport + kanallarından canlı olarak takip edilebiliyor.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 14 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Le Castellet, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza ve Yas Marina pistlerinde gerçekleşecek yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyona 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.