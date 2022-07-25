Cem Bölükbaşı, Fransa’da sprint yarışında 15. oldu

Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın 22-24 Temmuz hafta sonunda gerçekleşecek dokuzuncu ayağında Fransa, Le Castellet, Paul Richard pistinde yarıştı.

Bölükbaşı, cumartesi gerçekleşen sprint yarışına 21. sırada başlayıp, yarış sırasında 8 sıra birden yükselip 13’üncülüğe kadar çıktı ve yarışı 15. sırada tamamladı. Milli yarış pilotu, pazar günkü ana yarışı son 4 turda yaşanan vites kutusu arızası yüzünden tamamlayamadı.

Bölükbaşı, Fransa’dan sonra Formula 2’nin 10’uncu ayağında ise 29-31 Temmuz hafta sonunda Budapeşte’de yarışacak.

Ana sponsorlar ALL-Accor Live Limitless, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa, Repeat, CK Architecture Interiors, Turnuvam ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Cem Bölükbaşı’nın Formula 2 sezonundaki tüm yarışları S Sport, Sport 2 ve S Sport + kanallarından canlı olarak takip edilebiliyor.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 14 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Le Castellet, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza ve Yas Marina pistlerinde gerçekleşecek yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyona 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.