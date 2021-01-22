Cem Bölükbaşı Formula 3’te

Esporda kazandığı dünya şampiyonlukları ardından son iki sezondur profesyonel yarış pilotu olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren Cem Bölükbaşı, 2021’e hızlı bir giriş yaptı. Bölükbaşı, toplamda 15 yarış üzerinden gerçekleştirilecek Formula 3 Asya serisine katılarak, kariyerinin ilk tam sezon Formula şampiyonasını tamamlamaya hazırlanıyor. Bölükbaşı, F3 Asya serisinde BlackArts Racing Team adına direksiyon sallayarak önemli bir yarış deneyimi elde etmiş olacak.

İlk yarış Dubai’de

F3 Asya serisinin ilk ayağı, 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda üç yarış; 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dabi, Yas Marina'da ise üçer yarış düzenlenecek. Sezonu başarılı pilotlar Lorenzo Fluxa, Zdenek Chovanec ve Rafael Villagomez ile aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı; 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da üçer yarış tamamlayarak toplamda 15 tek koltuk araç yarışını geride bırakacak. Yarışlar, F3 Asya’nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, “Motorsporlarının en üst seviyesi olan Formula 1’de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol, yelken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan Doğuş Grubu’na da bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri; ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Motorsporlarında en üst seviyeye doğru emin adımlarla ilerliyor

İlk F3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup’ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışlara geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası’nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.