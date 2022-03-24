Cem Bölükbaşı, Formula 2’de kariyerinin ilk sokak yarış pistine çıkıyor!

Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2022 FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nın ikinci ayağında 25-27 Mart tarihleri arasında Suudi Arabistan, Cidde’de kariyerinde ilk kez bir sokak pistinde yarışacak. Cidde Cadde Pisti, Formula 1 ve Formula 2 şampiyonalarının en uzun ve en hızlı pistlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bölükbaşı, yarış haftasına 25 Mart Cuma günü saat 14:25’te antrenman turlarıyla başlayacak. Aynı gün saat 18:30’da sıralama turlarına çıkarak ilk günü noktalayacak. Milli yarış pilotu, ilk yarışını 26 Mart Cumartesi saat 15:30’da sprint yarışı ile gerçekleştirecek. Bölükbaşı, 27 Mart Pazar günü 16:35’te ana yarışla hafta sonu yarışlarını tamamlayacak.

Cem Bölükbaşı, “Cidde, şampiyonanın en uzun ve hızlı yapılı sokak pistlerinden biri. Bu yapısıyla da özel bir pist. Bahreyn'de şampiyonaya çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu ivmeyi ilerletmek ve geliştirmek için, Cidde'de en iyi sonucu ve en iyi pozisyonu almaya konsantreyim. İlk sokak yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

Milli yarış pilotunun Formula 2 sezonunda tüm yarışları S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebiliyor.

Formula 2 serüvenine güçlü başladı

Cem Bölükbaşı, geçen hafta sonu Bahreyn’de, kariyerinin ilk Formula 2 yarışlarında, sprint yarışına 20. sırada başlayıp altı sıra birden yükselerek yarışı 14. sırada tamamlamıştı. Genç pilot pazar gerçekleşen ana yarışta ise yine yarışa 20. sırada başlayıp 5 sıra yükselerek 15. bitirmişti. Bölükbaşı, FIA komiserler kurulu raporunun yayınlanması ardından da sıralamada 1 sıra yükselerek yarışı 14. tamamlamıştı.

Ana sponsorları All Accor, Borusan Otomotiv ve kripto para borsası ICRYPEX’in yanı sıra Rixos, Kuzu Grup, Zorlu Enerji, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Gentaş, Mesa ve TEM Agency’nin desteğiyle FIA Formula 2 Şampiyonası’nda yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

FIA Formula 2 Şampiyonası yarış takvimi

18-20 Mart’ta Bahreyn Uluslararası Pisti’nde başlayan F2 2022 Şampiyonası, 13 hafta boyunca sırasıyla Cidde, Imola, Barselona, Monte-Carlo, Bakü, Silverstone, Spielberg, Budapeşte, Spa-Francorchamps, Zandvoort ve Monza pistlerinde gerçekleşen yarışlarla devam edecek. Formula 1 ile aynı takvime sahip olan şampiyonanın finali 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde Yas Marina pistindeki finalle sonlanacak.