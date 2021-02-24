Celtic’te Teknik Direktör Neil Lennon istifa etti

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Celtic’te Teknik Direktör Neil Lennon istifa ettiğini açıkladı.

Celtic’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Teknik Direktör Neil Lennon’ın istifa ettiği duyuruldu. İskoç takımı da 49 yaşındaki teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yardımcı Antrenör John Kennedy’nin geçici olarak takımın başında olacağı ifade edildi.

Celtic, İskoçya Premier Ligi’nde bu sezon 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 64 puanla lider Rangers’ın 18 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyordu. Neil Lennon, geçtiğimiz sezon takımı ligde şampiyon yapmıştı.