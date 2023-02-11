Celtic ve St. Mirren siyah kol bandıyla maça çıkacak

İskoçya FA Cup maçında karşı karşıya gelecek olan Celtic ile St. Mirren mücadeleye siyah kol bandıyla çıkacak.

Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremlere İskoçya ekipleri de duyarsız kalmadı. Bu akşam oynanacak olan İskoçya FA Cup karşılaşmasında Celtic ile St. Mirren karşı karşıya gelecek. İki takımın futbolcuları depremde hayatlarını kaybedenleri anmak için karşılaşmada siyah kol bantları takacak.