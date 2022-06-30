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Çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.

Spor 30.06.2022, 22:31
Çekiç atmada Kıvılcım Kaya Salman gümüş madalya kazandı

19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi atletizm kadınlar çekiç atmada temsil eden milli sporcu Kıvılcım Kaya Salman, 69.82m’lik atışıyla gümüş madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları’nda bir madalya da çekiç atmadan geldi. Kıvılcım Kaya Salman, 69.82 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, atletizm branşında ilk madalyayı da getiren isim oldu. Bu kategoride İspanya’dan Laura Redondo Mora altın madalya kazanırken, üçüncülüğü ise Cezayirli Zouina Bouzebra elde etti.

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