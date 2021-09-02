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Cedric Soares, Arsenal’de kalıyor

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli futbolcu Cedric Soares, İngiliz ekibinden ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

Spor 02.09.2021, 13:48
Cedric Soares, Arsenal’de kalıyor

Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Arsenalli futbolcu Cedric Soares, İngiliz ekibinden ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe ile transfer döneminde adı geçen Arsenal’in Portekizli sağ beki Cedric Soares, takımdan ayrılmayı düşünmediğini yönetime iletti. İngiliz medyasında yer alan haberde Soares’in Londra ekibinde kalmak istediği ve başka takımlardan gelecek teklifleri reddettiği ifade edildi.

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