Cedi Osman’lı Cleveland’ın galibiyet serisi devam etti

NBA’de Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons’ı 112-88 skorla mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 25 dakika süre aldığı Detroit karşısında 4 ribaunt, 6 asist ve 15 sayı ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 12 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Little Caesars Arena’da karşılaştığı Detroit Pistons’ı 112-88’lik skorla mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini elde etti. Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons’a karşı galip geldi. Cavaliers’ta Jarrett Allen 7 ribaunt, 23 sayı, Kevin Love 8 ribaunt, 10 asist, 21 sayı, Caris LeVert 6 ribaunt, 6 asist, 15 sayı ve Cedi Osman 4 ribaunt, 6 asist, 15 sayı ile oynadı. Pistons’ta Cade Cunningham 5 ribaunt, 5 asist, 19 sayı, Jaden Ivey ve Saddiq Bey ise 18’er sayı ile oynasa da mağlubiyeti önleyemedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 88 - Cleveland Cavaliers:112

Indiana Pacers: 101 - Miami Heat: 101

Washington Wizards: 86 - Brooklyn Nets:128

Philadelphia 76ers: 104 - New York Knicks: 106

Boston Celtics: 123 - Chicago Bulls: 119

San Antonio Spurs: 106 - Los Angeles Clippers:113

Memphis Grizzlies: 130 - Charlotte Hornets:99

New Orleans Pelicans: 114 - Golden State Warriors:105

Dallas Mavericks: 111 - Toronto Raptors:110

Minnesota Timberwolves: 102 - Milwaukee Bucks:115

Phoenix Suns: 106 - Portland Trail Blazers:108

Los Angeles Lakers: 116 - Utah Jazz:130