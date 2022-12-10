Cedi Osman’ın 17 sayısı Cleveland’a yetmedi

NBA’de Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings’e 106-95 mağlup oldu ve bu sezon iç sahada 2. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 35 dakika süre aldığı maçta 17 sayı, 4 ribaund ve 1 asist ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı’nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse’da ağırladığı Sacramento Kings’e 106-95’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon evinde 2. mağlubiyeti yaşadı. Milli basketbolcu Cedi Osman 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist, Caris LeVert 22 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile oynasa da mağlubiyeti engelleyemedi. Sacramento Kings’te Harrison Barnes 20 sayı, 3 ribaund, 1 asist, Kevin Huerter 19 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile galibiyetin mimarı oldu.

Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers’a uzatmalarda 133-122’lik skorla kaybetti ve bu sezon 15. yenilgisini aldı. Lakers’da Anthony Davis 31 sayı, 12 ribaund, LeBron James 23 sayı, 4 ribaund, 6 asist ile mücadeleyi tamamladı. Philadelphia’da ise Joel Embiid 38 sayı, 12 ribaund, 5 asist, De’Anthony Melton 33 sayı, 4 ribaund, 2 asist ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 102 - New York Knicks: 121

Indiana Pacers: 121 - Washington Wizards : 111

Orlando Magic: 113 - Toronto Raptors: 109

Brooklyn Nets: 120 -Atlanta Hawks: 116

Philadelphia 76ers: 133 - Los Angeles Lakers: 122

Cleveland Cavaliers: 95 - Sacramento Kings: 106

Memphis Grizzlies: 114 - Detroit Pistons: 103

New Orleans Pelicans: 128 - Phoenix Suns: 117

Utah Jazz : 108 - Minnesota Timberwolves: 118

Dallas Mavericks: 105 - Milwaukee Bucks: 106