Cedi Osman gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin Kanada’da düzenlenen turnuvasının yarı final maçında Yunanistan’a 81-63 mağlup oldu. Yenilginin ardından olimpiyat şansını kaybeden A Milli Takım’da şok yenilginin yangıları sürüyor. Yarı finaldeki rakip Yunanistan’ın Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

NBA’den gelen yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sonrası başta Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz’a sert eleştiriler yapıldı. Tepkiler üzerine Cedi Osman da Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

Oyuncuların gelen tepkiler üzerine bu davranışa başvurduğu tahmin ediliyor. Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

CEDİ OSMAN: “HAKKINIZI HELAL EDİN”

Cedi Osman, Yunanistan maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada “İlk kez giydiğim günden bu yana Ay-Yıldızlı formanın bende hep ayrı bir değeri olmuştur. Ne zaman bu şanlı formayı giyme fırsatı olsa hep koşa koşa ve ilk günkü heyecanla katıldım kamplara. Olimpiyat en büyük hayalimizdi, çok istedik, çok inandık, çok çalıştık… Ama olmadı. Gece yarıları kalkıp bizi ekran başında desteklediniz; hedefimiz sizlere o mutluluğu yaşatmaktı, yapamadık. Başarıda nasıl mutluluktan payımıza düşeni alıyorsak, başarısızlıkta da sorumluluğu almak gerektiğine inanırım hep. Kendi adıma size bu mutluluğu yaşatamadığımız için özür dilerim, hakkınızı helal edin. Çok yetenekli, her biri çok karakterli bir yeni jenerasyon yetişiyor. El ele çok büyük başarılara imza atacağımızı biliyorum. Siz bu takıma inanmaya devam edin. Ve bilin ki bu şanlı formayı giyen bu ülkenin her genci, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edecek…” ifadelerini kullanmıştı.