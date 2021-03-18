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Cedi Osman'dan 10 sayı
NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e karşı oynadığı maçta Cedi Osman 10 sayı kaydetti.
Spor 18.03.2021, 13:02
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Cleveland Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcumuz Cedi Osman 117-110 biten karşılaşmada 10 sayı attı.
Karşılaşmada Cedi; 10 sayı, 3 asist, 1 ribaunt ile oynadı.
Cavaliers'ta Collin Sexton 29, Darius Garland 25 sayı üretirken Larry Nance 18 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Boston Celtics'te Jayson Tatum 29, Jaylen Brown 28 sayı ile oynadı.