Cedi Osman, Atlanta’da karşısında 10 sayı, 5 ribaund ile oynadı

NBA’de Atlanta Hawks evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers’ı 136-119’luk skorla mağlup etti. Cleveland’da milli basketbolcu Cedi Osman maçta 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı.

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers deplasmanda karşılaştığı Atlanta Hawks’a 136-119’lük skorla mağlup oldu. Bu sezonki 30. galibiyetini alan Atlanta’da Trae Young 34 sayı, 9 asist ve Dejounte Murray 25 sayı, 9 ribaund ile oynayarak galibiyetini getirdi. Ligdeki üst üste 3, toplamda 25. yenilgisini alan Cleveland’da ise Darius Garland’ın 33, Donovan Mitchell’ın da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Cleveland’da ayrıca Cedi Osman 16 dakika kaldığı parkede 10 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile müsabakayı tamamladı.

Houston, Warriors karşısında kayıp

Golden State Warriors evinde mücadele ettiği Houston Rockets’ı 116-101’lik skorla yendi ve 30. galibiyetini aldı. Warriors’ta Klay Thompson 42 sayı, 7 ribaund ve Donte DiVincenzo ile Jordan Poole de 15’şer sayı ile oynadı. Bu sezonki üst üste 8, toplamda da 43. mağlubiyetini alan Houston’da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 24 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle katkı verdi. Takımda ayrıca Kenyon Martin Jr. 22, TyTy Washington da 15 sayı ile müsabakayı tamamladı.

Clippers - Sacramento maçında rekor

Sacramento Kings deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers’u iki uzatma sonucunda 176-175’lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşma NBA tarihinde en fazla sayı atılan ikinci müsabakada oldu.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 109 - New York Knicks: 115

Milwaukee Bucks: 128 - Miami Heat: 99

Atlanta Hawks: 136 - Cleveland Cavaliers: 119

Chicago Bulls: 131 - Brooklyn Nets: 87

Minnesota Timberwolves: 113 - Charlotte Hornets: 121

Golden State Warriors: 116 - Houston Rockets: 101

Phoenix Suns: 124 - Oklahoma City Thunder: 115

Los Angeles Clippers: 175 - Sacramento Kings: 176