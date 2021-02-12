Çebi’den Savcı Yılmaz’a ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Savcı Şaban Yılmaz’ı ziyaret etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ziyaretinin sonunda Savcı Yılmaz’a üzerinde isminin olduğu Beşiktaş forması hediye etti.